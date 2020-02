Responsabel per questas cifras è d’ina vart anc adina il curs da l’euro. Da l’autra vart è dentant er la mancanza da persunal in grond tema tar ils hoteliers grischuns.

Hotellaria sto empruvar d'animar ils absolvents da restar

A la radunanza da delegads ha il president da l’HotellerieSuisse Grischun, Aschi Wyrsch, fatg attent che bleras persunas ch'emprendan in mastergn en l’hotellaria bandunan suenter curt temp la professiun. Uschia per exempel tar ils absolvents da la scola d’hotellaria Losanna. 70% dad els bandunan tenor Aschi Wyrsch suenter curt temp la branscha.

En l'avegnir hajan ils hoteliers perquai da midar il punct da vista. Per l'ina stoppian ins empruvar da betg perder ils absolvents da las scolas, per l’autra stoppian ins esser avert er per interessents dad autras branschas.

