Vulpera valeva durant blers decennis sco lieu d’hotels, da cura da bogns cun pliras funtaunas d'aua minerala ed er sco tgina dal turissem en Engiadina Bassa. Oz èn plirs edifizis da quella epoca vids u serrads dapi onns. Quai vul l’investider Tirolais, Johann Brugger uss midar.

Plans fantastics?

Johann Brugger è actualmain en possess da la Villa Maria ed ha er cumprà la Villa Silvana, omadus hotels a Vulpera. Sco proxim prevesa il cuschinunz e finanzier da cumprar er l'hotel Schweizerhof en il lieu da cura e cun quel gist er in ulteriur hotel ad Arosa.

Finanziaziun dubiusa

La moda e maniera co Brugger finanziescha sias cumpras d’hotels, chaschuna plirs segns da dumonda, er a Vulpera sez. Nagin n’enconuschia propi l’investider, uschia il tenor tar singuls abitants da Vulpera. Il model da finanziaziun da Johann Brugger funcziuneschia uschia, ch’el incassia il fit per ils hotels gia per in pèr onns oravant ed haja uschia chapital per reinvestir en novs objects.

Vischnanca sceptica

Per Scuol e sia fracziun Vulpera fiss ina revitalisaziun dals hotels serrads in svilup positiv. Dentant ha er il president communal da Scuol, Christian Fanzun tscherts dubis envers l’investider. Quai surtut perquai che la vischnanca ha gia fatg nauschas experientschas cun investiders che mo empermettian bler cun pleds senza muntada.