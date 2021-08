Cun legos pon ins far bler, perfin emprender a programmar. Uschia almain per il mument en l’Institut Otalpin a Ftan. Là ha numnadamain lieu in champ da vacanzas in zic pli spezial. A maun da differentas lezias emprendan uffants da la terza enfin sisavla classa durant in’emna ad enconuscher il mund d’informatica a moda plaschaivla. Quai betg mo cun fabritgar lur agens roboters ord legos, mabain era tras programmar els.