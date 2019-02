La via per in center da sport cun halla da glatsch en la regiun Malögia è incaminada – la votaziun è però betg da quintar avant la fin dal 2020.

Suenter il cler gea a la revisiun da statuts dals 10 da favrer 2019 ha la populaziun dà ina nova incumbensa a la Regiun Malögia. La regiun duai realisar in center regiunal da sport da glatsch. En in emprim pass han las 12 vischnancas da decider davart ina cunvegna da prestaziun. A maun da quella possia la cumissiun da planisaziun cumenzar ad evaluar il lieu adattà per ina halla e stgaffir las premissas areguard la planisaziun e realisaziun.

Concept implants da sport

La cumissiun da planisaziun regiunala Malögia vegn ad avair il «lead» en chaussa. La finamira saja d’integrar er il concept per implants da sport en la procedura, scriva la Regiun Malögia en sia communicaziun. Uschia possian ins er resguardar quai tar la revisiun da la planisaziun locala, ina procedura che duria radund 1 onn.

Lavurar parallel

Il medem mument possia er gia vegnir instradada la dumonda, nua e sche in lieu stat insumma a disposiziun per realisar ina halla da glatsch en l'Engiadin’Ota. La gruppa d’interess «Pro halla da glatsch» vegnia infurmada cuntinuadamain davart il stan actual. Ils iniziants vegnian involvids pli tard, cura che lur know-how saja dumandà per elavurar in concept da gestiun ed in model da purtaders.

Tuts ston dir gea

Tut en tut sa tracti tenor il president da la cumissiun da planisaziun Christian Brantschen d’ina lunga via a la realisaziun dal center da sport da glatsch. Dumandada è er adina puspè la solidaritad da las vischnancas. En il cas ch'ina vuschass tar ina da las votaziuns na, decidia la Conferenza da presidents davart las consequenzas. Quai betg be a reguard la finanziaziun dal project, mabain era davart ils proxims pass dal project.

Sch'i va tut tenor plan, è prevesida la votaziun per il project la fin dal 2020.

