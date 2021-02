Per franar il regress dal glatscher Morteratsch s'engascha il glaziolog Felix Keller cun ses project «MortAlive».

Ice-Stupa e suga d’ennavar

Cun quel project prevesa Felix Keller da zugliar ina part dal glatscher cun naiv artifiziala. Per l’ina tras uschenumnadas Ice-Stupas, che vesan or sco muntognas da glatsch ed èn reservuars d’aua da naiv e per l’autra vul Felix Keller ennavar il glatscher cun in’installaziun da sugas cun disas che squittan or aua. Questas duas installaziuns da test èn idas la gievgia en funcziun tar la staziun da val dal territori da skis Diavolezza sur Puntraschigna. Tenor Felix Keller pon ins franar per var 50 onns il regress dal glatscher cun questa innovaziun.

Plans per installaziun sin glatscher

Sche l’installaziun da sugas d’ennavar funcziuna sco giavischà, pudess gia l’enviern che vegn vegnir installada ina tal’installaziun sin fund da schelira permanenta sin il Corvatsch.

Ord l'archiv: