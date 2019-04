Il forum da Turissem a Puntina/Innsbruck è il lieu d’inscunter dals maina gestiuns e directurs da las pendicularas. Il forum es il lieu ideal per barattar ideas e per chattar impuls per l’atgna regiun da skis, respectiv adina dapli era regiun da bike.

La regiun sto lavurar ensemen

Per Andri Poo, il directur da la pendiculara Motta Naluns a Scuol èsi cler che quai trend sto vegnir sin maisa. Las pendicularas èn però ina part da quai. Per pudair realisar in product che funcziuna ston lavurar differents partenaris ensemen, sco per exempel las pendicularas, hotels, affars da bikes e auters partenaris interessads.

Il E-bike adina pli popular

I va betg mo cun transportar ils E-bikes sin muntogna, uschè Andri Poo. Per porscher in’infrastructura ideala fai da basegn da staziuns da chargiar, da sendas per peduns, per bikes e bler auter. Segir è quai era in tema attractiv per ina pendiculara – ma l'emprim sto la regiun esser d’accord cul concept, las pendicularas èn ina part da quai concept.

