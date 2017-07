«Il bostg è si»

Oz, 5:30

Dario Müller

In bostg da radund duas tonnas betg or da lain, mabain da bronz. Quai è la pli nova sculptura da l’artist Not Vital, ch'è actualmain vidlonder da drizzar en ses nov da chasa, numnadamain il Chastè a Tarasp.