Dus chors – in project. Il Chor project 18 da l’Engiadina ed il chor Surselva fusiuneschan per chantar chanzuns romanticas.

Per ils dus dirigents Rest Tuor e Curdin Lansel è quai ina sfida da diriger 70 chantaduras e chantadurs, la mesadad da la Surselva tschella mesadad da l’Engiadina. Ma betg l’idiom è il problem central. Ils dirigents ston formular lur imaginaziun co in toc da chant sto tunar a la fin.

Las uras da prova èn intensivas ma il success è udibel. Dacurt èn il dus chors s'inscuntrads per dus dis da prova en las localitads da l'Institut Otalpin a Ftan.

Il chant è impurtant – ma era la cumpagnia

Il project ha segir la finamira da preschentar ad in vast public in program varià sut il tema «acapella romantica». Ma quest project duai era unir ils chors rumantschs per passentar bellas uras da cumpagnia.

Ils concerts dals dus cors unids Scuol, 10-11-18 a las 20:30, Baselgia San Geer San Murezzan, 11-11-18 a las 11:15, Baselgia S. Carl Glion, 17-11-18 a las 20:00, Claustra Breil, 18-11-18 a las 17:00, Baselgia

