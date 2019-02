Il Chilly Hub daventa in local d’events

Il Chilly Hub a Ramosch en vischinanza da la via principala tras l'Engiadina

Cura è finalmain l’avertura dal Chilly Hub a Ramosch. Dapi il 2014 spetga la populaziun da Valsot sin questa resposta. Ussa ha il possessur Ronald Jacobs da Sent infurmà ch’el prevesa d’avrir las portas il december 2019.

Il motiv dal retard

Ronald Jacobs è possessur d’ina firma che producescha mobiglias da design, l’ufficina sa chattia en Pologna, il biro en Engalterra e Svizra, il martgà è en l’Europa e l’America. Dacurt ha el però sa retratg dal martgà American e cun quai ha el anc dapli temp per projects en Europa. Cun quai ha sia firma ussa dapli temp per projects sco quel dal Chilly Hub a Ramosch.

Betg in restaurant classic, ma in local d’events digital

Cun in «clic» duess ins pudair reservar il local, lura retschaivan ins in code per mail e cun quel sa laschan avrir las portas. Quant persunal, tge musica, il menu e las bavrondas, tut dastgan ins cliccar e reservar sin giavisch persunal. Da la pitschna parti privata enfin eveniments da firmas, tut duess avair lieu en il «Chilly Hub» digital.

La populaziun malpazienta

Ronald Jacobs ha encletga che la populaziun na veglia betg pli spetgar, adina puspè ha el spustà il termin d’avertura. Quest retard ha, tenor Ronald Jacobs era manà enavant il project, ussa è il concept definitiv sin maisa – in local d’events digital.

RR actualitad 08:00