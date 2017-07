Il CSI San Murezzan ha lieu

In'emna pli baud ed en in auter lieu: Il turnier da chavals internaziunal a San Murezzan mida sin il prà da San Gian.

Il concours da chavals da 5 stailas a San Murezzan ha lieu per la terza giada, per la segunda giada sco turnier internaziunal da la pli auta categoria. Nov è il turnier gia tranter ils 16 enfin ils 20 d'avust, in'emna pli baud sco ils auters onns. Quai communitgeschan ils organisaturs. Era il lieu da turnier a San Murezzan è in auter: Suenter duas ediziuns sin il prà da polo mida il CSI ussa sin il prà da chavals San Gian. Il CSI San Murezzan ha in budget da radund trais milliuns francs. La summa da premis per las nov concurrenzas è passa 500'000 francs.

