La cunvegna tranter la possessura da las localitads a San Murezzan Bogn, la «St. Moritz Bäder SA», e quella dal Bogn da cura, saja reussida grazia l’intermediaziun da la Klinik Gut, scrivan las societads en ina communicaziun. Il delegà da la clinica e cusseglier administrativ da la MTZ Heilbad San Murezzan SA, Adrian Urfer è cuntent d’avair chattà ina soluziun transitorica. Che quella dettia a pazients e collavuraturs puspè quietezza e segirtad.

Temp per chattar ina soluziun

La MTZ Heilbad St.Moritz SA cumbatta dapi onns per pudair restar en las localitads dal Heilbad, il bogn da cura a San Murezzan. Là porscha la MTZ SA dapi sia fundaziun l’onn 2003 terapias medicinalas. Il 2014 èn dentant vegnids desditgs a la MTZ SA ils contracts da fittanza per las localitads en il bogn da cura. Dapi lura duran ils scumbigls ch'èn er daventads in cas giuridic. Uss veglian ils involvids duvrar il temp da prolungaziun per chattar ina soluziun che cuntenta tut ils involvids.

RR novitads 10:00