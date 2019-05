Avant 7 mais ha l'orcan Vaia stratg davent il tetg da l'Ospiz da l'Alvra. Il november dal 2018 è vegnì fatg in tetg provisoric ed uss avess ins da far renovaziuns per pudair avrir il restorant. Però quellas renovaziuns èn difficilas da far – las temperaturas èn massa bassas e la naiv massa auta.

Fabritgar in segund chamin, trair novas lingias d'electricitad, dar colur a tut las paraids etc. – la glista da pendenza è lunga. Però igl è memia fraid per far las renovaziuns necessarias.

Sin il Pass da l'Alvra è anc enviern – ina vetta dad enfin 6 meters naiv cuverna la cuntrada. Planisà è però, dad avrir il pass per la fin da matg, gugent avriss ins lura era il restorant.

Las renovaziuns èn provisoricas

Il november dal 2018 ha la vischnanca da La Punt Chamues-ch laschà fabritgar in tetg provisoric per salvar la chasa. Quest tetg tegna uss per almain dus onns. Temp avunda per planisar entant l'avegnir da la chasa istorica da l'onn 1871. Davart las dimensiuns dal nov Ospiz da l'Alvra sto lura anc decider la populaziun da La Punt Chamues-ch.

Maletg 1 / 5 Legenda: Paraids da naiv enfin 6 meters autezza lung la via RTR/U. Morell Maletg 2 / 5 Legenda: Avant sco avrir il pass, ston vegnir giu anc 2 lavinas RTR/U. Morell Maletg 3 / 5 Legenda: La fin da mai regna anc enviern sin il pass RTR/U. Morell Maletg 4 / 5 Legenda: Las renovaziuns èn provisoricas RTR/U. Morell Maletg 5 / 5 Legenda: Las lavurs da renovaziun èn dependentas da la temperatura RTR/U. Morell

TR Telesguard 17:40