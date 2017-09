Il Lyceum Alpinum Zuoz cumpra convict

L’anteriura chasa da dimora per scolars dal Lyceum Alpinum a Zuoz, il convict, vegn vendida. Il Lyceum sez cumpra l’immobiglia da la corporaziun possessura.

La midada da maun dal convict duai succeder en dus onns, sco la scola media e la corporaziun scrivan. Il gudogn tras la vendita vul la corporaziun transferir en ina fundaziun che sustegna la giuventetgna da la regiun e da las valladas dal sid, silsuenter vegn la corporaziun schliada sin la fin dal 2019.

Stentas vanas per manar enavant il convict

Ils davos onns avevan adina damain scolars e scolaras da las valladas vischinantas nizzegià il convict a Zuoz. Uschia na cuntanscheva la corporaziun betg pli la finamira da manar il convict cun in quint equilibrà, ils davos onns èn las reservas da la corporaziun lura stadas duvradas si. Sinaquai ha la corporaziun fatg or dal convict in hotel garni, quel n’ha dentant betg purtà il success giavischà.

Reserva da stanzas per il Lyceum

Cun la cumpra dal convict possedian els in bajetg ch’els possian duvrar en il futur per basegns da la scola sco era per abitar, scriva il Lyceum Alpinum. Il hotel garni restia vinavant avert, ed il contract da locaziun cun la canorta Randulina saja vegnì prolungà avant curt.

