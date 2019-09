Gian Meyer è stà blers onns medi da chasa a Samedan. En pli è el s'engaschà en l'anteriura colonia portugaisa São Tomé per extirpar malsognas d'egls. Per quel scopo ha el lantschà dal 1998 ensemen cun ses bun ami ed hotelier Claudio Bernasconi la Fundaziun Waldhaus am See. Ils davos onns ha el vivì en la chasa da tgira Promulins a Samedan, perquai ch'el ha patì da la malsogna demenza.

Chasas da scolas e clinicas d'egls

La fundaziun Waldhaus am See ha construì diesch chasas da scola a São Tomé, quatter scolinas e realisà plirs projects medicinals, tranter auter ina sala d'operaziun. Entant sajan ils projects en in stadi critic, ha Claudio Bernasconi, president dal cussegl da fundaziun, ditg questa stad envers RTR. La maisa d'operaziun saja da ruina, la mobiglia d'ina chasa da scola vegnida arsa durant ina festa.

Perquai duain ils davos radund 220'000 francs da la fundaziun vegnir investids tranter auter en novs apparats medicinals. Suenter duai la fundaziun vegnir schliada.

