Il Museum Alpin fa ina retrospectiva sin ils davos 50 onns

Il Maraton da skis engiadinais po l'onn 2018 festivar ses 50avel anniversari. En in'exposiziun speziala quinta il Museum Alpin a Puntraschigna l'istorgia dal pligrond eveniment sportiv d’enviern en l'Engiadina.

L’istorgia da success da la pli gronda occurrenza da passlung en Svizra ha cumenzà cun l’emprima ediziun da la cursa: da Malögia a Zuoz ils 16 da mars 1969. 945 persunas eran participadas.

L'eveniment è sa midà – el è sa sviluppà al pli grond eveniment sportiv d’enviern en l'Engiadina. E cun l'eveniment èn er la vestgadira ed ils skis da passlung dals participants sa midads. In'invista en quels 50 onns istorgia survegn ins en il Museum Alpin. Films e maletgs gidan a quintar l'istorgia dal Maraton da skis engiadinais.

L’exposiziun speziala en il Museum Alpin a Puntraschigna «50 onns Maraton da skis» dura anc fin als 20 d’october 2018.

Er Baracchi festivescha ses giubileum

Per Pietro Baracchi, in dals 13 ch'èn currids tuttas 50 giadas il Maraton da skis Engiadinais, è l’exposiziun sco ina retrospectiva sin sia carriera sin ils skis da passlung.

Il Schlarignot sa regorda bain a l’emprima ediziun dal Maraton da skis engiadinais. Ses bab aveva annunzià el per la cursa. La finamira principala actuala da l'um da 74 onns na saja dentant betg da far in nov record – el veglia simplamain arrivar a S-chanf saun e salv.

