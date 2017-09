Il muvel ha tegnì dir malgrà l'aura fraida

La naiv e la fradaglia era per il muvel difficil. Var 140 animals han fatg frunt ed èn restads fin al di dad oz sin l'Alp Laret a Schlarigna – quai pussibilitescha ina stgargiada d'alp cun maletgs tradiziunals.

Il muvel ha tegnì la dira malgrà l'aura fraida – a Schlarigna 2:10 min, Telesguard dals 22.9.2017

Da restar cun il muvel fin oz sin l'Alp Laret sur Schlarigna n'è betg stà simpel. La naiv e las temperaturas fraidas eran per il paster e per ils animals ina sfida.

Sur stad eran 300 tocs muvel sin l'Alp Laret sur Schlarigna. 150 èn ids a chasa avant curt – 140 vatgas e vadels èn restads fin al di dad oz sin alp. Quels han oz, venderdi ils 22.09.2017, procurà per ina stgargiada tradiziunala e per maletgs enconuschents.

Temperaturas fraidas e naiv

L'aura da las ultimas emnas n'è betg stada optimala per il muvel ad alp. Bler da magliar n'han els betg gì e para sa bada quai era vi da la prestaziun da latg. Las vatgas dovran uss era in pau dapli tgira e pavel però sperditas pervi da la naiv n'han els betg gì.

Da stgargiar tut las vatgas pli baud pervi da la naiv n'è betg stà pussaivel, quai or da motiv da la capacitad da transport. Uschia han muvel e paster stuì far frunt a l'aura trida e tegnair dir.

La bell'aura cumpensescha tut

Da pudair far la stgargiada da bell'aura è per mintga pastriglia il pli bel. Elmar Bigger, il chau d'alp di, che quai cumpenseschia per bleras stentas e fadias. La stgargiada vegn festivada dapi passa 40 onns en maniera tradiziunala a Schlarigna. Dapi var 12 onns è quel eveniment ina festa per tut il vitg.