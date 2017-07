Il “Pizzo Badile”, il lieu da naschientscha da la sola da Vibram

150 onns primascensiun sin il piz Badile festivescha la Val Bergaglia dals 14 – 16 fanadur. In coloss da granit cun bleras istorgias, oravant tut ina - quella da la sola da Vibram.

La sola da Vibram, quella cun il punct mellen entamez, quella è enconuschenta sin quasi tut il mund. Naschida è la sola da Vibram èn la val Bergaglia dal onn 1937.

Vitale Bramani il fundatur

Vitale Bramani èra in alpinist passiunà. Dal 1935 ha el e ses cumpogns empruvà a rampignar si da la pariad dal nordvest dal piz Badile. Trid’aura ha chaschunà ina disgrazia, 6 umens èn morts. Vitale Bramani ha gì fortuna. El e turnà e cumenzà a tschertgar ina soluziun per ina buna sola da s-charpas. In collavuraziun cun la firma Pirelli ha manà al success.

La ruta Bramani-Castiglioni

cun agid da la nova sola da Vibram è Vitale Bramani finalmain rivà cun ses ami Ettore Castiglione da raiver si da la paraid glischa vers nordvest enfin sin il piz Badile – l’entschatta dal success da la sola da «Vibram».