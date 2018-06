La surfabricaziun la Sassa a tschierv in Val Müstair

L’iniziant dal project La Sassa è il biro d’architectura Domenic da Curia. Prevesi en 5 chasa cun abitaziuns e in hotel cun radund 380 letgs. Suenter la decisiun da la populaziun da la Val Müstair cun 60% gie e vegnì elavurà enavant vi dal project. In emprima lingia è quai i per il project preliminar sco er il plan d’utilisaziun e plan directiv.

Impurtanta data als 14 Settember 2018

Il plan directiv che è vegnì elavura duess vegnir expost durant il mais da fanadur. Durant il mais avust duessan vegnir elavuradas e liquidadas eventuals recurs uschè che la radunava communala po pudess decider als 14 da settember. Infurmada e vegnida la populaziun er a reguard la nova pendiculara che vegnis realisada ensemble cul project La Sassa. Il project la Sassa sta sin 3 Pittas, vul dir, la surfabricaziun La Sassa, la pendiculara nova Tschierv Minschuns sco er l’ennavaziun da la pista giu la val. Sche va tut optimal as pudess tor in funcziun la pendiculara a Nadal 2019