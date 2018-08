Las Pendicularas Scuol SA han investì 12 milliuns en l'infrastructura per transportar l’aua per ennavar en la regiun da skis Motta Naluns.

Il project per ennavar è pront per la stagiun d’enviern 2018/19

Cun la realisaziun d’ina lingia da pressiun tranter la Val Tasna – tranter Ardez e Ftan – e la regiun da skis, han las pendicularas uss la garanzia da pudair ennavar radund 50% da las pistas. Igl è uschia pussaivel da porscher als giasts pistas en quel temp, cura che la naiv natirala manca anc.

Blera naiv – ma be 44 dis cun sulegl

La stagiun passada han las Pendicularas Scuol SA pudì augmentar la svieuta per radund 1 milliun sin 13,4 milliuns francs – cumpareglià cun l’onn passà. Quai resulta dal quint da gestiun 2017/18 ch'è vegni preschentà la gievgia a las medias.

Nagins incaps, blera naiv ed ina consequenta controlla dals custs – grazia a quests fatgs pon las Pendicularas Scuol SA preschentar in quint equilibrà. Cun in cash-flow da 5,3 milliuns è la regiun Motta Naluns pronta per investir en proxims projects.

Projects per il futur

Sin il nov directur Andri Poo spetgan anc differents plazzals en la regiun da skis Motta Naluns. Sper lavurs da revisiun vi da differentas sutgeras, ha la renovaziun dal restaurant da muntogna emprima prioritad. Il restaurant è numnadamain antiquà e sto vegnir adattà al temp d’ozendi.

