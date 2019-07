Oz vegn segà pli baud e pli svelt. Quest svilup porta la mort segira al puppenbrin. L'utschè da strusch 20 grams, che fa ses gnieus per terra sin pastgira magra, n'ha betg pli temp avunda per cuar e trair si ses pitschens. Memia baud van ils purs suravi cun lur maschinas e destrueschan la cuada. Entaifer ils ultims 30 onns è la populaziun ida enavos per dus terzs en Engiadina Bassa. Per mantegnair ils puppenbrins van ornitologs amaturs a marcar ils gnieus per ch’ils purs segan enturn quels.

Uschia audan ins anc oz il clom caracteristic dal puppenbrin – per exempel sur Scuol. Ma la dumonda è quant ditg anc. Sche l'agricultura vegn intensivada vinavant era en las regiuns muntagnardas, spetga al puppenbrin la medema sort sco giu la Bassa, nua ch’el è gia mort ora.

RR Telesguard 17:40