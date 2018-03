Represchentants da l’economia, da la forz’electrica, l’uniun da las citads e era il forum da consuments vulan in model flexibel per ils tschains d’aua, quel existent è antiquà. Il pretsch da 110 francs/kwb (kilowatt prestaziun brutta) e memia aut, els pretendian ina varianta flexibla tranter in pretsch fix è in flexibel.

Raps per organisar in referendum

La cuminanza d’interess dals vitgs concessiunaris da tut il chantun Grischun (IBK Interessengemeinschaft Bündner Konzessionsgemeinden) dess reservar raps per in eventual referendum betg mo la Corporaziun Energia Engiadina. Cun quest’acziun vul ins oravant tut dar in tschegn als adversaris e natiralmain era esser pront sche vegn serius cun sbassar ils tschains d’aua.

Tschains d’aua la pitga dals vitgs engiadinais

Radund 5 milliuns francs entradas mainan ils tschains d’aua als vitgs da S-chanf lung il flum En enfin a Valsot. Senza quellas entradas annualas fiss la situaziun finanziala dals vitgs fitg desolata.

Fondo dals 5% dals tschains d’aua

Sper las tractandas formalas han ils radund 20 preschents era consentì ils sustegns finanzials da radund 440’000 francs ord la cassa dals 5% ad instituziuns culturalas e socialas.