L'enconuschent fotograf austriac vul demonstrar cun sias fotografias quant desastrus ch'ils gronds eveniments e partys en las muntognas èn per il turissem.

Elefants en la naiv per esser pli attractiv sco regiun.

Pretschs exagerads tar in Apres-ski.

L’organisaziun culturala a Samedan «La Tuor» ha envidà la populaziun al referat da fotograf Lois Hechenblaikner. In fotograf cun in segund sguard. El fotografescha quai che las grondas regiuns turisticas na vulan betg preschentar. In Svizra è Lois Hechenblaikner enconuschent oravant tut dapi sia exposiziun dal 2012/13 en il Museum Alpin da Berna.

Party, apres-ski enfin al deliri

Cun sias fotografias vul el demonstrar encunter l’agir da las grondas regiuns turisticas, persunas alcoholisadas giu per terra, millis da buttiglias bittadas en la naiv, tonnas da skis emblidads en la cuntrada e bler auter.

In tschegn per la proxima generaziun

Sias fotografias duessan esser in impurtant document per las proximas generaziuns. Quellas duessan demonstrar la faussa via ch'il turissem sa mova oz.

Cun sias fotografias na fa Lois Hechenblaikner amis, ma quai na disturba n'er betg el. Per el èsi impurtant da fotografar era quai che las regiuns turisticas na vulan betg mussar.