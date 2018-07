«Quai che guarda ora dramatic n'è betg tragic», quai di il selvicultur da la regiun Corado Vondrasek. Millis da vermins raivan enturn il laresch e maglian a tut pudair. Cur che quels han maglià avunda sa laschan els crudar sin il fund, radund in mais pli tard sa sviluppa ordlonder in splerin che sgola enavant sin il proxim laresch. Là metta quel ils ovs, quels restan sur enviern e da primavaira nascha puspè in vermin, quai è il gir dal ciclus.

Maletg 1 / 3 Legenda: Il laresch daventa brin cur che quel e pertutgà dal splerin. RTR, Ulrica Morell Maletg 2 / 3 Legenda: Or dal verm datti il splerin dal laresch. RTR, Ulrica Morell Maletg 3 / 3 Legenda: Ils guauds dals vitgs Samedan, Schlarigna e Puntraschigna èn pertutgads dal splerin dal laresch. RTR, Ulrica Morell

Il laresch sa defenda

In laresch pertutgà dal splerin respectiv dals verms, quel sa dosta. Empè da flurir cun guglias normalas, sa sviluppan da quellas pli plitschnas e grossas. Per il verm in pavel betg attractiv. La populaziun dal splerin dal laresch vegn uschia diminuida massivamain.

In eveniment che sa repeta mintga 9 onns

Radund 9 onns dura la recreaziun da la populaziun dals splerins dal laresch enfin che quels prendan danovamain il suramaun dals lareschs. E lura cumenza tut da nov.

