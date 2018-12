Il territori da skis da Samignun-Ischgl è in dals gronds en la regiun da las Alps – uss po quel crescher vinavant. Cun passa 69% ha il suveran da Samignun numnadamain decis da dar il dretg da construcziun per duas cabinas che collian la vischnanca da Samignun cun il territori da skis. En pli prevesa il project duas novas sutgeras. Radund 90 milliuns vegn l'entir project a custar.

Tenor la vischnanca è l’engrondiment la suletta schanza per promover l’economia futura ed era per far frunt a la depopulaziun. Cunzunt organisaziuns da l'ambient avevan crititgà ch'i saja la via fallada d'investir tut en il turissem d'enviern.

