Radund 90 annunzias hai dà per ils curs da furmaziun per puras e purs e per ils curs generals durant l'ultim onn da gestiun. Tenor il president da l'uniun «Lö d'inscunter Chasa Fliana Lavin» Jachen Erni è quai bunamain il dubel da las annunzias durant il temp da crisa suenter il cas da defraudaziun l'onn 2013.

Collavuraziun cun il Plantahof

La Chasa Fliana ha instradà nov ina cooperaziun cun il Plantahof. La Chasa Fliana po offrir curs da singuls dis per purs. Il Plantahof dat sustegn logistic e tematic. Uschia dat quai ina nova offerta regiunala da furmaziun per purs.

Schorta nov en suprastanza

La radunanza generala da la Chasa Fliana ha elegì mardi saira Fabian Schorta da Lavin sco nov commember da la suprastanza. President resta per ils proxims quatter onns Jachen Erni da Scuol. Ils ulteriurs commembers da suprastanza ha la radunanza generala reelegì.

