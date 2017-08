Ils emprims 100 dis da la nova directura Martina Stadler

Medias socialas, digitalisaziun da las purschidas e meglras premissas per resguardar il basegns dals giasts al lieu – quai en las finamiras da la nova directura da la destinaziun Engiadina Scuol Samignun Val Müstair

Cun 30 onns tutga Martina Stadler segir tar quella generaziun che enconuscha las pussaivladads da las novas medias socialas. Qua vul ella metter il focus. Plinavant vesa ella anc potenzial en la digitalisaziun per simplifitgar las pussaivladads per retrair per exempel bigliets d'ir cun bus u cun skis.

Il cumportament dal giast sa mida

Il giast dad oz ha autras pussaivladads per empustar vacanzas ed el sa cumporta era auter durant il temp da vacanzas en la regiun. Quels basegns stoppian ins resguardar e far adattaziuns en la cussegliaziun.

La nova directura da la destinaziun e persvadida da la purschida, da la natira ed era da la vita culturala. Ella ha visità ed emprais a conuscher blers partenaris, lieus ed instituziuns, ma la fasa d’introducziun na saja anc betg serrada giu.

