Ils emprims pass per allontanar il PCB or dal Spöl

Las lavurs per allontanar il PCB dal Spöl han cumenzà sut il mir da fermada da Punt dal Gall. Co las lavurs duajan alura cuntinuar sin intschess dal Parc Naziunal Svizzer n'è anc betg cler.

Sco emprim vulan ils responsabels nettegiar sulettamain il batschigl, quel pitschen lai gist sut il mir da fermada da Punt dal Gall. Cun questa mesira duai vegnir allontanada la gronda part dal PCB che sa chatta en l'aua ed en il fundament.

Il mument n'è il Parc naziunal anc betg pertutgà

Directamain n'è il perimeter dal parc naziunal anc betg pertutgà da las mesiras. Uschia n'èsi anc betg enconuschent co sanar il flum che passa tras il Parc Naziunal Svizzer. L'emprim dovria quai scleriment e era ils resultats da las mesiras actualas al batschigl, han confermà ils responsabels.

Parc Naziunal Svizzer en il dilemma

Per il Parc Naziunal Svizzer e la situaziun in zic ina situaziun da pat. D'ina vart è il chantun obligà da realisar las mesiras necessarias per allontanar il PCB. Da l’autra vart è in dals impurtants princips dal Parc Naziunal Svizzer da surlaschar la natira a ses decurs.

