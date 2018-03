San Murezzan undrescha las prestaziuns finanzialas da la famiglia Niarchos per San Murezzan e per l'Engiadin'Ota

Ils frars grecs Philip e Spyros Niarchos èn vegnids numnads gia il fanadur 2017 sco burgais d'onur da San Murezzan. Quai da la radunanza dals burgais da San Murezzan. Ils 14 da mars han ils frars Niarchos ussa survegnì il document da burgais d'onur. La surdada è capitada en il museum Segantini a San Murezzan.

Gronds merits per San Murezzan e per l'Engiadina

Il dretg da burgais d'onur duai undrar l'impurtanza e las prestaziuns da la famiglia Niarchos per San Murezzan e per l'Engiadin'Ota. La famiglia Niarchos s'engascha dapi ils onns 50 per la regiun, surtut cun finanzas.

Ils frars Philip e Spyros Niarchos èn ils acziunaris principals dals hotels Kulm a San Murezzan e Kronenhof a Puntraschigna. Els èn era ils acziunaris principals da las pendicularas Corvatsch e Diavolezza/Lagalb. Era il Cresta Run, il Olympia Bobrun ed il Dracula Club appartegnan a la societad d'aczias Grand Hotel Engadinerkulm, guidada da la famiglia Niarchos.

Ils Niarchos dattan lavur a radund 1000 persunas en Engiadina ed èn uschia tenor la communicaziun da la vischnanca da San Murezzan tranter ils pli impurtants patruns da lavur en Grischun.

Era sustegn caritativ e cultural

La famiglia Niarchos ha en pli s'engaschà per chaussas caritativas: Stavros Niarchos ha inizià la fundaziun da l'ospital en Engiadin'Ota e la fundaziun Stavros Niarchos sustegna projects culturals, scientifics e socials en Grischun

RR novitads 20:00