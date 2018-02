Suenter tractativas da bun 6 onns ha l’hotel Badrutt’s Palace a San Murezzan cun ses directur Hans Wiedemann, pudì realisar per l’emprima giada in eveniment da cricket sin glatsch da renum internaziunal. Tut ils 24 stars dal sport englais èn perquai domiciliads en l’hotel da 5 stailas.

La plazza per giugar al lai da San Murezzan è pronta.

Claudia Jann, responsabla per il marketing a l'Hotel Badrutt's Palace a San Murezzan.

Per cuntentar ils giasts prominents, haja l’hotel Palace er da s’adattar als giavischs ed adis d’in’autra cultura. Uschè consista il buffet d’ensolver er da pasts tipics indics, ha declerà Claudia Jann – ella è responsabla per il marketing da l’hotel.

Betg cun sandalas sin la naiv

Gì da gidar als giasts ch’èn arrivads en Engiadina pervi dal cricket, hajan ins er areguard la vestgadira. Plirs n’hajan fin uss anc mai vis naiv e na sajan era betg disads da trair en stgarpas chaudas empè da sandalas.

Premiera er per aspectaturs

Spezial vegnan ad esser ils maletgs che la televisiun indica emetta live davent dal glatsch schelà da San Murezzan durant ils quatter gieus da cricket. Betg be che la culissa è tuttenina alva, er il fatg ch’i na dat mai uschè blers fans sin plaz sco durant in gieu da cricket da stad, fa daventar l'occurenza per tuts ina situaziun tut nova.

RR actualitad 11:00