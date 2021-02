Sin la glista da tractandas da la radunonza communala a Puntraschigna steva scrit ils 12 da december 1968: «Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechtes in Gemeindeangelegenheiten». Trais onns avant che quest dretg vegn francà sin nivel naziunal. Dà hai in restultat piz a cup cun 78 vuschs Gea e 76 Na. Per festivar questa decisiun ha il president communal laschà tutgar durant 10 minutas ils zains da las baselgias da Puntraschigna.

Oz, 53 onns pli tard, è Nora Saratz Cazin l'emprima presidenta communala da Puntraschigna. Il fatg ch'ils umens da la vischnaunca sajan stads pioniers, era betg enconuschent ad ella. Tant pli saja ella sa legrada da pudair udir quai en il mument ch' ella suprendia il timun.

Jau crai, ils blers da quels fissan stads cuntents sch'els havessan savì che quai giaja anc ditg enfin ch'i vignia l'emprima dunna al timun.

In che sa regorda anc da questa radunanza communala è Mathis Roffler, lezza giada chanzlist. El sappia anc che betg tuts umens erian stgaudads per far questa midada, tuttina n'haja betg dà gronda opposiziun. Almain betg publicamain. El avevia da lezzas uras era stuschà quella votaziun. L'emprim saja vegnì fatg ina votaziun consultativa tar las dunnas per savair sch' ellas veglian insumma il dretg da vuschar.

Al cumenzament tut ils documents en la cuverta da l'um

Oz sa regorda Mathis Roffler anc ch'ina dunna saja ina giada vegnida sin il spurtegl da la chanzlia communala ed haja pretendì da survegnir il material da vuschar en in'atgna cuverta. Fin l'ura avevian els adina tarmess tut en ina per uschia pudair spargnar il porto. Dentant la dunna haja manegià ch'ella na veglia betg adina dumandar ses um per il material. Pia, han era ils umens da Puntraschigna stuì emprender da parter lur pussanza cun las dunnas.

Anc oz betg bleras dunnas a la testa da vischnancas

Nora Saratz Cazin ch' è dapi l'entschatta 2021 en uffici, è loscha da pudair far questa via. Ina via anc oz plitost unica. Da 101 vischnancas en il Grischun èn sulet 13 da quellas timunadas da dunnas. Ella spera da pudair animar anc dapli dunnas da far questa via.

Sch'ins candidescha per in'incarica politica, lura èsi era pussibel ch'ins na vegn betg elegì. Jau crai che dunnas han dapli fadia da simplamain ina giada far e ristgar.

Meter davent ils dubis e far cun curascha quai ch' ellas veglian, quai saja impurtant, di Nora Saratz Cazin.