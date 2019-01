Co tuna in xilofon da glatsch, in corn, ina battaria? Dumondas insolitas – ch'èn dentant vegnidas respundidas ad ils bundant 100 aspectaturs dal concert «Ice Music» a Puntraschigna. En be dus dis ha la musicista Terje Isungset construì or da glatsch dals lais da l'Engiadin'Ota ensemen cun ses dus gidanters ils instruments per il concert da la sonda saira.

Ils instruments vegnan adina puspè fatg da nov

Sco quai che Terje Isungset ha ditg avant il concert, na tutgan ils instruments betg ad els. Suenter il concert vegnan els adina returnads a la natira. Quai vul dir che quels instruments vegna construids adina puspè da nov. Perquai na tunan quels betg adina medem.

La qualitad dal tun dependa da la qualitad dal glatsch – e glatsch da buna qualitad datti cun aua netta ed in process da schelar constant.

