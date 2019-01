Els gidan tar la partenza, els gidan per lung la bobera ed els gidan a l'arrivada. Radund 35 voluntaris han gidà questa fin d'emna tar las cursas da la cuppa mundiala da bob e skeleton a San Murezzan e Schlarigna.

In bob russ curt suenter la partenza.

Michael Vogt e Sandro Michel èn pronts a la partenza. Cun lur quarta plazza han els procurà per ina pitschna sensaziun.

Ils patins ston esser fraids per betg donnegiar la bobera, era sche patins chauds fissan pli svelts.

A regna in vaira travasch a la partenza.

Ins enconuscha els gia da dalunsch cun lur giaccas verd-blaus e lur chautschas da skis blau stgiras. Ils radund 35 voluntaris da l'Olympia Bobrun San Murezzan-Schlarigna.

Senza els na fissan las pli grondas cursas da l'onn betg pussaivlas, di il mainagestiun Damian Gianola. Tut stoppia funcziunar, tant per ils atlets sco era per ils aspectaturs ed era per la televisiun che rapporta live da las cursas da bob e skeleton.

Blers voluntaris d'onur

Ina buna part dals 35 voluntaris ch'han gidà durant la fin d'emna da la cuppa mundiala èn funcziunaris d'onur che gidan gia dapi blers onns. In dad els è Dumeng Stuppan che di dals pilots da bob e dals auters funcziunaris che quai saja sia famiglia. Dapi 42 onns è el engaschà voluntariamain tar, dasper ed era sin la bobera.

Las lavurs dals voluntaris èn multifaras e cuntegnan transports da bobs, schlittas ed atlets, differentas controllas ubain er lavurs tecnicas.

