14 raps per kilowatt ura paja in consument en l'Engiadina Bassa per il current electric, cumpareglià cun la Surselva u cun Cuira che pajan sur 20 raps per kilowatt ad ura. Quai grazia a las cunvegnas tranter l’ovra idraulica ed ils vitgs concessiunaris. Da l’autra vart è era il pretsch da vendita crudà ensemen. A l’entschatta dal boom per installar implants solars survegniva in possessur dad in implant solar anc 70 raps per kilowatt ura, avant diesch onns era il pretsch sin radund 30 raps per kilowatt ura ed oz sa mova quel tranter 10 – 12 raps per kilowatt ura.

In auter aspect che relativescha l’idea da realisar in implant solar è era la situaziun d’enviern. Ils vitgs han bleras giassas, quellas chasas dastgan betg laschar crudar la naiv sin via, quai ha per consequenza ch'il tetg è cuvert l'enviern e na producescha nagina forza electrica.

Sco exempel: Jachen Mischol ha realisà ord motivs idealistics

Amez il vitg da Scuol Sot ha Jachen Mischol montà cellas solara gist sin trais alas dal tetg. Perquai ha el investì radund 85’000 francs. Cun ses implant gudogna el radund 4’000 francs l'onn. Il quint va uschia si per el, suenter 20 onns è l’implant amortisà. E gist 20 onns ha el era fatg il contract cun il cumprader dal current electric.

