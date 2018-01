Las maisas e sutgas, las glischs, las paraids tut è or da glatsch. Ed entamez vegnan raquintadas istorgias e paraulas per pitschen e grond.

In auter mund – il palazi da paraulas a Sur En

In ambient tut spezial sa represchenta a Sur En en Engiadina Bassa. Sur ina punt da glatsch arrivan ins en il palazi da glatsch construi da l'indigen Daniel Cotti e ses ami Markus Buschor.

Indigens raquintan istorgias

Jon Famos raquinta da l'inscunter cun l'urs, Mario Riatsch da la Val d’Uina e Clà Sarott dals asens da Sent e bleras autras istorgias. Mintga dumengia saira dastgan ils uffants entrar en il palazi da glatsch e tadlar istorgias vairas ed era inventadas.

Empè d’Annina ha Daniel prendì plaz sin la pultruna

Causa la gronda naiv n’ha Annina Sedlacek betg pudì vegnir sco planisà l'ultima dumengia a Sur En per raquintar l’istorgia dal Tredeschin. Ord quai motiv ha l'artist da sculpturas Daniel Cotti surprendì quell’incumbensa. Radund 10 uffants e tuttina blers creschids han tadlà cun ureglias avertas per las aventuras da Daniel, cura ch’el era anc in mattet.

Il palazi da paraulas a Sur En è anc avert enfin l'entschatta da mars.

