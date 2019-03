L'usanza da Chalandamarz n’è betg be ina tradiziun che vegn festivada dals uffants, mabain er ils creschids braman il di dal 1. da mars. Il medem di elegian ils da Zuoz numnadamain er lur autoritads communalas.

In di da festa en l'Engiadina

Pli baud finiva perfin il rendaquint annual da la vischnanca da Zuoz il 1. da mars. Entant han ins adattà il modus a quel chantunal. Restadas èn las tschernas da Chalandamarz ch’han adina lieu quel di a Zuoz. Nov cumenza il temp d’uffizi dals nov-elegids dentant pir il zercladur.

Cortegi da 1,5 dis

Entant ch’il cortegi da Chalandamarz durava avant onns anc trais dis, chaminan ils mats stgellond oz anc in di e mez tras vischnanca. Chantà èn las chasas vegn anc en il minz da Zuoz, nua che las chasas engiadinaisas han insumma anc in suler per laschar entrar ils scolars.

Trippa e testina

Per ils scolars segua il suentermezdi e la saira in bal da Chalandamarz. Ils creschids festiveschan ils resultas da las tschernas en ustaria. Tradiziunalmain serva pli u main mintgina quel di tratgs sco trippa e testina (Kalbskopf). Da dessert datti chastognas cun groma.

Impressiun dal Chalandamarz d'ulteriuras vischnancas

Impressiuns dal Chalandamarz a Bever, Zernez, Lavin, Susch, S-chanf, Puntraschigna, Samedan, La Punt Chamues-ch.

