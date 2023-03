Ladina Kirchen (18) da Scuol ha chattà sia professiun da siemi – spezialista da sanadad (FaGe). Ses plaschair vid la professiun e sia expertisa ha ella preschentà tar ils campiunadis chantunals da FaGe il december passà. Ella parta quest titel cun in'ulteriura emprendista da FaGe da l'ospital a Tusaun. La giuvna na saja betg ida a quella concurrenza cun l’intent da gudagnar mabain cun l’intent da far novas experientschas. Tuttina haja ella persvadì la giuria e fatg l’emprim plaz, uschia ch’ella è sa qualifitgada per ils «SwissSkills» ch’han lieu quest atun.

Avair umor e rir durant la lavur

Ladina Kirchen fa ses terz onn da l’emprendissadi en il «Center da sandà Engiadina Bassa» a Scuol. En ils ultims onns è ella daventada in’allroundra e bainvesida tar las pazientas ed ils pazients. Per ella saja la communicaziun ed esser averta il pli impurtant durant tgirar las persunas.

Jau poss regalar in surrir di per di.

Sa chapescha vegnian era las incumbensas-clav vitiers ch’ins stoppia savair far a moda concentrada e professiunala – gist ussa cura ch’i va envers ils examens finals da l’emprendissadi.

Dar la fidanza e betg surchargiar

Ladina Kirchen è vegnida accumpagnada da l’instructura Sonja Schmidt durant l’entir emprendissadi. Tenor la tutora saja en emprima lingia impurtant dad esser qua per las emprendistas ed emprendists. Novas incumbensas introduceschia ella pass per pass – per betg surchargiar la giuventetgna.

Quai ch’jau n’hai betg gugent è, sche las cumpetenzas vegnan surpassadas.

Ella mussia las novas incumbensas adina tenor il medem schema. L'emprim guardan ils emprendists ed emprendistas be tge ch'ella fa. Silsuenter vegn exercità sez sut surveglianza. A la fin cura che Sonja Schmidt vesa ch’ils emprendists hajan avunda segirtad surportia ella la fidanza e la responsabladad.

Esser en buns mauns

Dad esser en in ospital è darar in’experientscha empernaivla, dentant sch’ins è en ils mauns da la meglra emprendista da FaGe, lura è il segiurn pli miaivel. Nicolo Roner da Sent ha gì in’operaziun pli gronda ed è or da quest motiv restà in pèr dis en l’ospital per ses meglierament. El stimia fitg la lavur da l’emprendista Ladina Kirchen e sa fidia cumplettamain dad ella.

Ins vesa vid ella fermamain ch’ella ha plaschair vid la lavur.

Ladina Kirchen dettia cumplainamain il sentiment dad esser en buns mauns, di Nicolo Roner. Ella saja adina qua per las pazientas ed ils pazients. Sch’i dettia ina giada in problem, lura èsi be da scalinar e Ladina Kirchen arrivia immediatamain per dar sustegn.