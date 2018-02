In’emna (memia) concentrada da giasts per scolas da skis

Tut las classas èn occupadas fin l’ultima plazza ed il numer da magisters han ins augmentà sin il maximum. E la dumonda per uras dad ir cun skis, saja dentant anc adina auta, han confermà ils manaders da scolas da skis svizras a San Murezzan, Zuoz e Scuol.

Situaziun extraordinaria

Gista 10 chantuns da la Svizra han quest onn al medem temp vacanzas da sport. Ch’il temp da vacanzas sa cruscha quest onn en tala maniera, ha da far dad ina vart cun la data Pasca e da l’autra cun il chalender. Pli u main mintga 6 onns datti perquai ina cumulaziun da giasts ch’èn al medem temp en vacanzas da skis.

Recrutaziun anticipada

Ch’ins haja baingea planisà quest’emna da favrer uschè bain sco pussaivel, ha declerà Gudench Campell, manader da las scola da skis Zuoz-La Punt. Ch’ins haja perquai gia recrutà da stad ulteriurs magisters da skis per esser pront per il grond travasch. Dentant na riv ins betg da cuntentar tut ils giasts durant quest temp intensiv.

Quest’emna lavuran 60 magisters, il schaner eran quai 15, dad engaschar tants en pli è vairamain ina sfida.

Diplomazia è dumondada

Nagins magisters da skis libers na datti per il mument era betg tar la pli gronda scola da skis en Svizra. Per la St. Moritz Snowsport School èn actualmain 245 magisters en acziun, dapli na saja betg pussaivel per il mument, ha declerà il directur da la pli veglia scola da skis en Svizra, Bruno Marinoni. Las respostas ch’ins haja da dar pel mument als giasts sajan perquai adina las medemas.

Nus essan plain, deplorablamain èn tut las classas da skis occupadas.

Malgrà che tut las scolas da skis lavuran durant quests dis fitg bain, tema Bruno Marinoni ch’il mais da favrer serra cun in minus en la cassa. Entant ch’ins ha normalmain temp da servir al giast durant in temp da 6 emnas, restan quest onn be 4.

Maletg 1 / 4 Legenda: Ina massa glieud che spetga avant la sutgera a Scuol RTR, Reto Mayer Maletg 2 / 4 Legenda: La survista dals magisters da skis da Zuoz RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 4 Legenda: Gaudenz Campell, il managestiun da la scola da skis Zuoz RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 4 Legenda: Ils skiunz davant la sutgera da la sutgera a Motta Naluns Scuol RTR, Reto Mayer

Bell'aura, blers turists - bun per las fatschentas

Betg mo en las regiuns da skis datti travasch quest'eivna. Era las gestiuns sco il Bogn Engiadina, la butia Coop e era la butia da sport han stuì augmentar il persunal. Malgrà che dapertut esi d'avair pazienza per rivar tras, grazia la bell'aura regna ina buna e quieta atmosfera.