In'invasiun da mustgins a Zuoz e S-chanf

Mustgins sco anc mai han procurà per intginas discussiuns a Zuoz e S-chanf.

Rotschas da mustgins han ins pudì observar questa stad a Zuoz e S-chanf. Oravant tut ils uffants han patì dal las piztgadas dals mustgins. Quest onn saja stà in onn extraordinari, uschia la pretensiun.

È l’enviern miaivel, la setgira da primavaira, la blera plievgia l’ultim temp u forsa perfin las bleras fabricas stà la raschun per l'invasiun? Bleras pretensiuns èn vegnidas discutadas, ma la raschun è anc adina intscherta. Per Gian Marchet Zender da Zuoz, anteriur magister da biologia, èsi stà la cumbinaziun da divers facturs climatics ch'ha promovì ina situaziun ideala per ch'ils mustgins han pudì sa multiplitgar a tala moda.

Ina decleraziun finala n'è betg pussaivla. Po esser ch'i resta uschia, ma forsa è questa stad er in fenomen unic.

