In lieu per «chillar» per ils giuvens da la Plaiv

Tar il project che vegn manà da Fredy Bär, n’è dentant betg be l’idea da dar als giuvenils in lieu per sa scuntrar, mabain er per realisar adina puspè projects cuminaivels. La resonanza tar ils 56 scolars dal stgalim aut saja stada cun var 40 annunzias fitg auta, uschè il deputà da la vischnanca, Romeo Cusini.

In lieu be per nus

Radund 20 giuvenils s’han engaschà durant uras ed uras en las novas localitads e transmidà quellas en in’oasa per els. Il pli impurtant saja, d’avair in lieu nua ch’els possian esser tranter dad els, senza disturbar auters, uschia il resun.

Ina bar, in chantun per far musica cun ina lounge per «chillar» porschan als giuvenils lieu per s'inscuntrar. En lur reginam datti dentant er pussaivladad da giugar a billiard u fussballino.

