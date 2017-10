In mument allegraivel però betg in di da festa

L'infrastructura dal vitg funcziuna puspè. 65 da var 160 persunas evacuadas han oz pudì turnar a chasa a Bondo. Tar in aperitiv da bainvegni èn ils abitants da Bondo s'inscuntrads e han gì la pussaivladad da barattar vicendaivlamain lur experientschas. Las emoziuns èn stadas grondas.

In di dad emoziuns a Bondo 2:51 min, Actualitad video dals 14.10.2017

Oz en damaun han ils abitants da la zona verda da Bondo pudì turnar en lur chasas. I dat a partir dad oz aua, forza electrica e la chanalisaziun è era puspè pronta.

65 da var 160 persunas evacuadas han oz pudì turnar in lur chasas – suentermezdi ha gì lieu in aperitiv uffizial per tut ils abitants – in di da festa era quai però tuttina betg – i dat anc bler da far, la tema, ch'il Cengalo lavura danovamain ed il savair, che 8 persunas han pers lur vita cun la bova dals 23.8.2017 dattan numnadamain da pensar.

Las emoziuns èn stadas grondas – oz, ils 14.10.2017.

