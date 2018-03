Per ils ins ina cumprova da curaschi, per auters bunamain ina droga. Siglir or da l’aviun sin passa 4000 meters d’autezza cun in paracrudader. Per la sisavla giada han ils amaturs e sigliders da licenza la pussibilità da far quai sin la plazza aviatica a Samedan.

Purschida unica en las Alps svizras

En divers lieus en la Bassa u en il Tessin datti durant la stad la pussaivladad da siglir cun il paracrudader. Pudair far quai d’enviern en las muntognas datti mo a Samedan. Gist suenter la stagiun auta d’enviern èsi plitost quiet sin la plazza aviatica a Samedan - pli u main nagin traffic turistic, ed era aviuns da vela na sgolan nagins pervi da la mancanza da termica. Cundiziuns idealas per paracrudaders.

Avegnir intschert

Malgrà ch'i tuna suenter ina nischa dal martgà è l’avegnir da l'engadinsky betg segir. Be grazia al Paraclub Beromünster che metta a disposiziun il materialed a la plazza aviatica da Samedan che vegn encunter cun las taxas da sa platgar èsi fin ussa stà pussaivel da porscher quest eveniment senza far deficit. L’aura sa però era far in stritg tras il quint. Ed i vegn dad onn tar onn pli difficil da survegnir insumma ils permiss per pudair far quai.

L’experiment dad RTR

Tge capita precis emoziunalmain sch'ins siglia or da l’aviun e s’avischina al terren cun fin 200km l’ura, la suletta segiranza da vita, in paracrudader sin il dies? Il Telesguard ha fatg l’experiment.

Redactur Curdin Fliri ha ramassà tut ses curaschi per guardar sch’el è sez bun da far quai. E sch’el dumogna quai d'empruvar da descriver las emoziuns avant, durant e suenter il sigl. Tips ha el survegnì da Marco Niggli. Il magister primar da Samedan siglia gia dapli 16 onns ed ha fatg enfin uss passa 400 sigls or da l’aviun.

