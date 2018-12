L’onn 1970 è vegnì fundà in club da skis cun il num 8847 Piz Lagalb – Mount Everest. Quest club era da ses temp svelt enconuschent internaziunal – perfin il primminister dal Canada u il Shah da la Persia cun ses 19 Bodyguards eran commembers dal club da skis 8847.

La Challenge

Las cundiziuns d’admissiun per pudair esser commember dal club èn stadas pretensiusas. Mintgin ha stuì ir 11 giadas cun ils skis giu per la pista da la Lagalb, ina giada far la pista Minor ed ina giada sin il Piz Lagalb cun skis e bastuns e tut quai entaifer 1 di – las dunnas han gì temp in di e mez. Suenter la Challenge è il nov commember lura vegnì battegià en la chamona dal club.

Medems intents

La situaziun finanziala n’era betg simpla, gia da ses temp. L’intent da la fundaziun dal club è stà, dad attrair dapli giasts sin la muntogna. Era oz è l’idea restada la medema.

21-12-2018

Venderdi, ils 21-12-2018 è la festa d’inauguraziun ed a partir dals 22-12-2018 po mintgin/a sa participar a la Challenge e daventar commember dal nov club 8848.

TR Telesguard 17:40