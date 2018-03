Avant 5 onns ha Ursi Costa, la manadra da fatschenta da la Girella, gì l’idea da fundar la Girella e la chasa Petronella. Per ella era quai impurtant, che persunas, che na chattan betg lur plazza en la societad survegnan agid professiunal ed in dachasa. Dapi lura ha quest’instituziun sustegnì en tut 25 persunas en situaziuns da crisa. Quellas 25 persunas han tuttas puspè chattà la confidenza en sasez e chattà enavos en la vita regulara.

Emprender puspè da s'integrar en la societad e chattar alura cun agid professiunal lavur e contacts socials. Quai è dapi 5 onns la finamira da la chasa Petronella a Bever. Quest'instituziun da la fundaziun la Girella è unica en Engiadina e las valladas dal sid. Ella porscha en tut 8 plazzas per persunas, che han pers il fil cotschen en lur vita. Suenter avair absolvì ina terapia dastgan ils abitants restar tranter 3 mais enfin 4 onns en la chasa.

Dapi dus onns fa era la brocki a Schlarigna part da l’instituziun. Ella ès ina pitga impurtanta per la fundaziun e per ils abitants da la chasa Petronella. En quella pon els lavurar en in ambient famigliar e survegnir plaun a plaun la fidanza per far puspè il pass enavos en il mund da lavur regular. Ultra da quai gida la brocki a contribuir vi dals custs da l’instituziun. La chasa Petronella viva en emprima lingia numnadamain da donaziuns e da las contribuziuns dals abitants.

