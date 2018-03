Il 1875 è vegnida fabritgada la Büvetta a Nairs en vischinanza dal vitg da Scuol. La Büvetta cun sias auas mineralisadas ha lantschà il turissem en Engadina Bassa. Passa 100 onns è quai stà in success, ma davent ils onns 1960/70 è svanì l'interess. Ed il 2006 èn vegnidas serradas las portas per dal bun.

La finamira - avrir las portas da l'object istoric

L'associaziun «Pro Büvetta» è gia dapli plirs onns vi da far differentas lavurs da mantegniment, ma questa societad n'è betg adattada per ramassar daners. Ils iniziants vulan perquai realisar ina fundaziun, cun la finamira da chattar ils donaturs e da pudair finalmain renovar la chasa d'impurtanza internaziunala.

La Büvetta sa chatta en ina zona da privel

La costa gist davos la chasa istorica è en moviment. Quella sto vegnir segirada. Pir cur che questas lavurs èn realisadas, è prevesì da renovar quest juvel abandunà e per part era en decadenza. Ils custs per la realisaziun èn anc nunenconuschents. Il project è anc en elavuraziun - ma l'emprim ston ins ramassar ils raps necessaris per far las lavurs - ins discurra da divers milliuns.

L'aua minerala è anc oz in tema central per la regiun Engiadina Bassa. Luzius, Bonifazius ed Emerita duessan perquai sburflar en avegnir danovamain en las hallas da la Büvetta a Nairs.