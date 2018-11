Or da Telesguard dals 29.11.2018.

Mare e monti – mar e muntogna, il model classic da far vacanzas dals Talians durant l'avust. Quai è stada l'inspiraziun da l'artist per sia ovra d'art.

Suenter lunga tschertga e senza tradir co igl è gartegià ad el, ha Richard Präger pudì cumprar ina gondla veneziana, ina chaussa quasi impussibla per in na-gondoliere, ed ha transportà ella a Lavin.

En in clavà survegn la gondla classica ch'ha radund 40 onns ed è stada en funcziun fin avant in mez onn, ses finish sco ovra d'art. La proxima stad duai ella vegnir plazzada en in lieu amez la natira en Engiadin'Ota e pli tard en Engiadina Bassa.

El veglia animar la glieud cun il cuntrast da las furmas elegantas da la gondla e la natira arcaica da star airi per in mument, da laschar circular ils patratgs e surtut d'avair gust.

