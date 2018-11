Dasper las 60 plazzas da tgira duess la chasa er survegnir 17 abitaziuns per attempads ed in parcadi sutterran.

Ina quart'auzada per il project chasa da tgira a San Murezzan

La fin dal mais fanadur avevan las vischnancas participadas al project, preschentà il project victur per la realisaziun da la chasa da tgira Du Lac a San Murezzan. Ussa duai quest project vegnir adattà cun ina quarta auzada nua ch'ins prevesa da realisar 17 abitaziuns per attempads. Ultra da quai duai la chasa era survegnir in parcadi e cun quai resguardar il svilup da l'areal en questa zona.

Il project surlavurà duai vegnir inoltrà il mars 2019 a las instanzas chantunalas per in'examinaziun preliminara. Il november 2019 duaja lura la populaziun da las vischnancas pertutgadas Segl, Silvaplauna e San Murezzan, decider definitivamain davart il project chasa da tgira Du Lac a San Murezzan.

