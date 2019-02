Questa giada ha l'Engiadin'Ota survegnì la gronda naiv nova. La via tranter Segl e Malögia è perquai stada serrada per dus dis e mez pervi dal privel da lavinas – e quai betg per l'emprima giada quest onn. Dapi glindesdi a las 12:30 h è ella puspè averta.

Las lavurs èn stadas intensivas – ils impiegads da l'Uffizi da construcziun bassa han lavurà cun maschinas grondas per allontanar la naiv da las tschintg lavinas, ch'èn ils ultims dis passadas sur la via chantunala ora tranter Segl e Malögia.

Serrà per dus dis e mez

Il schef dal district 3 da l'Uffizi da construcziun bassa, Jan Kamm, ha decis da laschar serrada la via sur la fin d'emna. Emprima prioritad ha la segirezza. Las differentas occurrenzas en Engiadina u era ils cunfinaris, che dovran questa via mintga di, muntan in squitsch per il responsabel. Sia decisiun n'influenzeschan quels dentant betg.

In tschegn per ils politichers

Ils plans per ina soluziun tranter Segl Föglias e Malögia èn la stad passada vegnì suspais da la politica a Cuira. Prioritad duess tenor els survegnir il toc tranter Segl e Silvaplauna. Sche quella priorisaziun cuntenta ils indigens ed ils giasts è anc avert.

TR Telesguard 17:40