Iniziativa cunter project Al Flaz a Puntraschigna betg valaivla

L’iniziativa «Plazza Roseg» ch’è vegnida inoltrada tar la chanzlia communala da Puntraschigna ils 13 da december 2017 n’accepta la suprastanza communala betg. Ella na correspundia betg a las leschas.

Sco che la vischnanca da Puntraschigna scriva en ses rapport, na veglia la suprastanza betg tractar l’iniziativa davant la radunanza communala. In cussegliader giuridic haja examinà l’iniziativa che 389 persunas han suttascrit. Tenor il cussegliader è l’iniziativa «Plazza Roseg» evidentamain illegala. La suprastanza communala sustegna quella tenuta or da trais motivs:

Pretender ina nova zona da planisaziun n’è betg en la cumpetenza da la radunanza communala.

Marcants midaments da las circumstanzas na sajan betg avant maun per pretender in’examinaziun ed adattaziun dal plan d’utilisaziun.

L’iniziativa violescha l’urden d’ina cuntinuitad da planisaziun.

Tut ils con-segnaders da l’iniziativa sajan vegnids infurmads detagliadamain davart ils motivs per la decisiun dal cussegl communal. Ils iniziants han uss la pussaivladad d’inoltrar in plant tar la Dretgira administrativa dal chantun Grischun. Cun quai ch’els han er be gist survegnì la nova per posta, n’han els anc insumma betg gì temp da ponderar e decider sch’els vulan trair vinavant il cas u betg, ha declerà Paul Schmid, co-iniziant da Puntraschigna.

