Temp per tractar in’iniziativa avant radunanza communala han ins a S-chanf 6 mais. Ils 19 da settember scada quella data. Per la radunanza communala da mesemna saira n’è l’iniziativa betg tractandada. In fatg ch'ha disturbà Jon Peider Lemm tenor rapport da la gasetta Südostschweiz.

Betg laschar ir en emblidanza

Jon Peider Lemm ha suttascrit sco emprim l’iniziativa e pretenda perquai simplamain che la populaziun da S-chanf vegnia infurmada davart l’intent da l’iniziativa e che la radunanza communala decida sch’ella vul acceptar ella u betg. El vegnia a menziunar il tema sut varia e quai garantì, uschè Lemm envers RTR.

Differenzas tar spesas

Insumma realisà ch’i pudess dar differenzas a reguard remuneraziun dad autoritads communalas hajan ils iniziants cur che la suprastanza da S-chanf ha vulì revair il reglament da pajaments e quai uschè che quel correspunda a la pratica dals ultims onns, ha precisà l’iniziant principal. Tar ina paja da 36’000 francs l’onn, na sajan betg previs anc pajaments da diarias per il president, tenor reglament actual.

Tuttina anc in cumpromiss ?

Tut las examinaziuns en quest connex duai far in giurist da lingua rumantscha, uschè la pretaisa dals iniziants. Tractar ella davant radunanza communala avant ils 19 da settember vegn ad esser grev. Pussibel saja dentant tenor Jon Peider Lemm ch’ins chattass anc in cumpromiss per prolungar il termin scadent.

