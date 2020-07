Il project InnHub a La Punt-Chamues-ch survegn concurrenza. Ina gruppa d'interess preschenta in cuntraproject a quel da l'architect Norman Foster.

Concurrenza per project da Norman Foster

La gruppa accentuescha da betg avair insatge cunter il project InnHub sco tal, mabain cunter l'architectura dal project da Norman Foster. Quella na sa cumportia betg cun la cultura da construir en l'Engiadina – e saja in element ester che restass per adina. La gruppa ha perquai incumbensà l'architect Chasper Linard Schmidlin d'elavurar in project alternativ. Schmidlin è tranter auter staus con-architect dal nov Muzeum Susch.

Maletg 1 / 6 Legenda: La plazza dal vitg en la varianta dal cuntraproject da Chasper Linard Schmidlin. MAD / Visualisaziun Schmidlin Architekten Maletg 2 / 6 Legenda: Il cuntraproject da Chasper Linard Schmidlin. MAD / Visualisaziun Schmidlin Architekten Maletg 3 / 6 Legenda: Il project da Chasper Linard Schmidlin en furma da model. MAD / Visualisaziun Schmidlin Architekten Maletg 4 / 6 Legenda: Visualisaziun dal project da Norman Foster. MAD / Visualisaziuns Foster + Partners Maletg 5 / 6 Legenda: Il project da Norman Foster. MAD / Visualisaziuns Foster + Partners Maletg 6 / 6 Legenda: Il project da Norman Foster. MAD / Visualisaziu Foster + Partners

Suveran decida davart plan da zonas

Gia questa saira, ils 23 da fanadur decida la radunanza communala da La Punt Chamues-ch davart il project InnHub, respectiv da la midada da la planisaziun locala dal quartier Truochs/La Resgia.

Center d’innovaziun InnHub Textbox aufklappen Textbox zuklappen Dapi il 2017 lavura ina gruppa d’iniziants enturn MiaEngiadina ensemen cun la vischnanca da La Punt vi da l’idea per in center da lavur e scuntrada. La finamira dal center d’innovaziun è da reunir persunas innovativas da tut il mund en l’Engiadina per furmar novas ideas. Uschia èn planisadas pliras localitads da seminari, ma er butias indigenas e restaurants.

Total duai il project da l’architect da star Lord Norman Foster vegnir a custar 40 milliuns francs.

Sch'ils da La Punt din Gea saja il project InnHub in grond pass enavant ed ins pudess inoltrar la dumonda da construcziun al chantun. Lura pudess vegnir inoltrada la dumonda da construcziun, apaina ch'il chantun dat definitivamain glisch verda al project. Sch'els din Na stoppian ins far il pass enavos all'entschatta, ha il president communal Jakob Stieger ditg.